В Татарстане молодые ученых смогут улучшить жилищные условия по спецпрограмме

Как отметил Ринат Садыков, программа поддержки готовится в нескольких вариантах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане молодые ученые смогут улучшить жилищные условия по специальной программе. В настоящее время эта мера поддержки находится на стадии разработки, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Сейчас существуют несколько вариантов поддержки молодых ученых. В связи с этим важным является усилить это направление. Эти умы нужно попытаться сохранить, так как поддержка ученых способствует производству новых продуктов и инновационных решений, считает Садыков.

Как отметил министр, программа поддержки готовится в нескольких вариантах, чтобы создать специалистам комфортные условия проживания и попробовать привлечь молодежь к сельской местности. Сроки ее появления пока неизвестны.

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