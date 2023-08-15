В Татарстане на жилищные программы для молодежи выделили 700 миллионов рублей

Молодежная жилищная программа реализуется с 2018 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане с 2018 года на реализацию молодежных жилищных программ выделили 689,2 миллиона рублей. Об этом на брифинге сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Благодаря за пять лет 2,9 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программ и проектам, реализуемым в сфере государственной молодежной политики. Всего Минмолодежи региона курирует четыре меры поддержки.

Как отметил министр, в 2023 году до 100 миллионов рублей выросло финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей». При этом за пять лет невозвратную субсидию получили 350 семей.

Напомним, в 2023 году в Казани построят молодежный центр и спроектируют три новых подростковых клуба.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram