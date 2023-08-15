На первом мосту обхода Нижнекамска и Набережных Челнов начали класть покрытие

Протяженность перехода через реку Аланку составляет 48 метров. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На первом мосту обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к устройству дорожного покрытия. Протяженность перехода через реку Аланку составляет 48 метров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Рабочим требуется уложить 715,5 квадратных метра нижнего слоя дорожного покрытия. А верхний слой изготовят из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на мосту появятся водоотводные лотки, барьерное и перильное ограждение, дорожные знаки, освещение и дорожная разметка.

Помимо этого, после завершения работ на мосту через Аланку специалисты приступят к устройству покрытия на путепроводе возле села Шингальчи.

Напомним, в Казани ремонт моста «Миллениум» завершат в конце августа - начале сентября.

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