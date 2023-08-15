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НовостиОбщество15 августа 2023 8:51

В Татарстане с реализации сняли куриные яйца из-за гриппа птиц в Башкортостане

Соответствующую продукцию изъяли с лавок магазина
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По результатам отбора проб был выявлен вирус высокопатогенного гриппа птиц.

По результатам отбора проб был выявлен вирус высокопатогенного гриппа птиц.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане с реализации сняли более 300 тысяч куриных яиц, произведенных в Башкортостане. Причиной стало вспышка птичьего гриппа на одном из предприятий, сообщает пресс-службе Управления Россельхознадзора по республике.

Согласно данным ведомства, в регионе продукцию с лавок магазина изъяли, а со складов - опечатали. Все это отправится собственнику на уничтожение.

Отметим, информация о падеже птиц в одном из башкирских птицефабрик поступила 9 августа. На следующий день специалисты выехали на место для отбора проб. По результатам был выявлен вирус высокопатогенного гриппа птиц. В связи с этим птицефабрику признали очагом заболевания, а близлежащие населенные пункты включили в угрожаемую зону.

Напомним, в восьми районах Татарстана зафиксировали мор пчел.

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