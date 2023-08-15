В Казани 80 товариществ присоединились к программе развития садовых обществ

С 2017 года для садоводов было пробурено 30 скважин, построено 77 водонапорных башен и обновлены 25 километров электросетей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Казани 80 товариществ присоединились к программе развития садоводческих обществ. Речь идет о владельцах более 40 тысяч земельных участков. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

С 2017 года для садоводов Казани по программе было пробурено 30 скважин, построено 77 водонапорных башен и обновлены 25 километров электросетей. Также установлены 87 площадок под сбор ТКО, приобретены 406 контейнеров и 46 бункеров, обустроено 28 километров подъездных дорог.

Отметим, целевая республиканская программа развития садоводческих обществ работает на протяжении последних шести лет.

Напомним, в Татарстане садоводам возместят часть затрат на строительство и капремонт.

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