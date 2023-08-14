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НовостиОбщество14 августа 2023 15:43

В сквере Славы на улице Зорге в Казани заработал фонтан с подсветкой

Несколько лет он служил статичным декоративным объектом
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Вечером фонтан переливается разными цветами.

Вечером фонтан переливается разными цветами.

В Казани в сквере Славы на улице Зорге починили фонтан, который несколько лет стоял как обычная декорация.

- Фонтан нуждался в капитальном ремонте. Специалисты полностью заменили все механизмы, что позволило его, наконец, запустить, - сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Так, конструкция теперь имеет гидроизоляцию, фонтан облицевали керамогранитом, а снаружи уложили гранитную плитку. Также сделали новую звезду. Вечером он переливается разными цветами.

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