На фестивале «Вкусная Казань» шеф-повара Michelin проведут мастер-классы

Фестиваль пройдет около Центра семьи «Казан». Фото: Рамиль ГАЛИ

На фестивале «Вкусная Казань» шеф-повара Michelin проведут мастер-класс. Мероприятие состоится с 19 по 20 августа. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова. По ее словам, участниками фестиваля станут 80 ресторанов, кафе, фермеров и самозанятых. Основной концепцией мероприятия станет «Гастрономический городок». На нем посетителей ждут разные блюда с оригинальными названиями.

Кроме того, участники фестиваля приготовят тартар, который будут подавать при помощи детской железной дороги.

Напомним, казанский шеф-повар Рустам Рахимов рассказал, как правильно делать закатки на осень и зиму.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram