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НовостиОбщество14 августа 2023 11:54

В Казани из-за торгового центра перекрыли улицу Николая Ершова

Ограничение для транспорта там носит частичный характер
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение будет действовать до конца октября.

Ограничение будет действовать до конца октября.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи с обустройством автомобильного заезда к торговому центру в ЖК «Арт Сити» в Казани частично ограничили движение транспорта по улице Николая Ершова.

«До 31 октября этого года проезд запрещен около дома №37 на улице Искра», - сообщает комитет внешнего благоустройства города.

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