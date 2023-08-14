В Казани из-за торгового центра перекрыли улицу Николая Ершова

Ограничение будет действовать до конца октября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи с обустройством автомобильного заезда к торговому центру в ЖК «Арт Сити» в Казани частично ограничили движение транспорта по улице Николая Ершова.

«До 31 октября этого года проезд запрещен около дома №37 на улице Искра», - сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram