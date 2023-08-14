Поскользнулся, упал и погиб: В Татарстане родители скрыли виновного в смерти их сына

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В деревне Мадьяр Тукаевского района для отдыха семья– отец, мать и их восьмилетний сын, а также родной дядя мальчика, сняла посуточно один из домов. В один из моментов туда пришлось вызывать «скорую». Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, родители убеждали всех, что сын во время игры залез на крышу сарая, поскользнулся и сорвался вниз. Выглядело это не очень убедительно. Правоохранители изучили квадроцикл, который стоял в том самом сарае. Транспорт имел странные повреждения. К тому же вскоре пришли результаты судмедэкспертизы, которые указывали на то, что ребенок погиб не от падения с крыши сарая, а в дорожной аварии.

Только после этого родители рассказали правду. Оказалось, что все это время они покрывали родного дядю мальчика. Ребенок отправился кататься с ним на квадроцикле. Мужчина был пьян и попал в ДТП, в котором и погиб его племянник.

По информации источника «КП-Казань», по данном факту следственными органами было заведено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего». Дяде грозит до 15 лет лишения свободы.

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