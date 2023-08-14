В Елабуге планируют утвердить границы жилого комплекса конца XIX века

Жилой комплекс конца XIX века является объектом культурного наследия регионального значения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Елабуге планируют утвердить границы «Комплекса жилой застройки» конца XIX века. Соответствующий документ разработал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Согласно документу, в комплекс входят дома №№149-157 по проспекту Нефтяников. Речь идет о трех жилых зданиях и двух флигелях. После утверждения его границ информацию об этом внесут в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Отметим, жилой комплекс конца XIX века в Елабуге является объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, в Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей.

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