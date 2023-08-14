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НовостиОбщество14 августа 2023 8:32

В Елабуге планируют утвердить границы жилого комплекса конца XIX века

Дома расположены по проспекту Нефтяников
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Жилой комплекс конца XIX века является объектом культурного наследия регионального значения.

Жилой комплекс конца XIX века является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Елабуге планируют утвердить границы «Комплекса жилой застройки» конца XIX века. Соответствующий документ разработал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Согласно документу, в комплекс входят дома №№149-157 по проспекту Нефтяников. Речь идет о трех жилых зданиях и двух флигелях. После утверждения его границ информацию об этом внесут в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Отметим, жилой комплекс конца XIX века в Елабуге является объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, в Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей.

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