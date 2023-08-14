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НовостиПроисшествия14 августа 2023 8:21

ФСБ задержала татарстанца, который в Сирии воевал за террористов

Жителя Набережных Челнов, который воевал в Сирии ха боевиков, выслали из Колумбии, мужчина задержан ФСБ
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина прятался в Колумбии, откуда его экстрадировали в Россию.

Мужчина прятался в Колумбии, откуда его экстрадировали в Россию.

Фото: скриншот

Жителя Набережных Челнов объявили в федеральный и международный розыск за то, что он воевал в Сирии за «Исламское государство»*. ФСБ завело на мужчину уголовное дело сразу по двум статьям, в том числе и за участие в деятельности террористической организации. В итоге его нашли в Колумбии. По запросу Генпрокуратуры РФ он был экстрадирован на Родину, где сотрудники ФСБ задержали его.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.

*запрещенная в России международная террористическая организация

Жителя Набережных Челнов, который воевал в Сирии ха боевиков, выслали из Колумбии, мужчина задержан ФСБ