ФСБ задержала татарстанца, который в Сирии воевал за террористов

Мужчина прятался в Колумбии, откуда его экстрадировали в Россию. Фото: скриншот

Жителя Набережных Челнов объявили в федеральный и международный розыск за то, что он воевал в Сирии за «Исламское государство»*. ФСБ завело на мужчину уголовное дело сразу по двум статьям, в том числе и за участие в деятельности террористической организации. В итоге его нашли в Колумбии. По запросу Генпрокуратуры РФ он был экстрадирован на Родину, где сотрудники ФСБ задержали его.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.

*запрещенная в России международная террористическая организация

Жителя Набережных Челнов, который воевал в Сирии ха боевиков, выслали из Колумбии, мужчина задержан ФСБ