В Татарстане прошло первое в России посвящение в «Движение первых»

Первыми слова обещания произнесли вожатые и кураторы. Фото: «Движение первых» Татарстан

В Билярске прошло первое в России посвящение в «Движение первых». В нем приняли участие тысячи участников и наставников со всего Татарстана, сообщают организаторы.

Церемония началась с напутственных слов руководителя регионального отделения организации Тимура Сулейманова. Первыми слова обещания произнесли вожатые и кураторы. После этого они сами посвятили 800 детей и подростков.

Кроме того, каждый участник получил нагрудные значки и браслеты, которые символизируют единство команды и связь. По словам Сулейманова, это событие было важно сделать актуальным и модным, чтобы привлечь новое поколение. Мероприятие завершилось танцевальным флешмобом.

Напомним, в Татарстане 60 детских садов войдут в пилотный проект «Движения первых».

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