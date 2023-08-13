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НовостиОбщество13 августа 2023 8:49

В Татарстане отремонтировали 335 км дорог противопожарного назначения

Это было сделано в рамках реализации нацпроекта «Экология»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Эти дороги нужны для проезда транспорта к участкам, опасным в пожарном отношении.Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Эти дороги нужны для проезда транспорта к участкам, опасным в пожарном отношении.Фото: minleshoz.tatarstan.ru

На территории Татарстана продолжаются работы по противопожарному обустройству лесов в рамках реализации нацпроекта «Экология». В частности, идет строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

«Эти дороги нужны для проезда транспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, а также водоемам», – сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза Татарстана Анас Сенгатуллин.

Как отметил спикер, по состоянию на 11 августа 2023 года в республике отремонтировано 335 километров дорог противопожарного назначения, а построено - 94,8 километра.

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