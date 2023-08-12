13 августа погода будет с переменной облачностью без осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане 13 августа температура воздуха поднимется до +32 градусов. В этот день погода будет с переменной облачностью без осадков, сообщает Гидрометцентр республики.

В воскресенье, 13 августа, ночью ожидается от +8 до +13 градусов. А днем столбик термометра покажет от +27 до +32 градусов. В дневное время порывы восточного, юго-восточного ветра местами будут достигать до 13 метров в секунду.

В понедельник, 14 августа, ночью прогнозируют от +9 до +14 градусов, а днем - от +27 до +32 градусов. Утром местами пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 15 августа, в ночное время температура воздуха составит до +20 градусов. В дневное время ожидается жара до 30 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза.

Напомним, ранее эксперт рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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