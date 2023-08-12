Общая площадь объекта составляет 14,5 тысячи квадратных метров.Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В Казани на улице Гареева ввели в эксплуатацию компенсационный дом. Он рассчитан на 160 квартир, сообщает пресс-службе Фонда поддержки дольщиков Татарстана.

Общая площадь объекта составляет 14,5 тысячи квадратных метров. Квартиры в нем получат обманутые дольщики дома №3 ЖК «Золотая середина».

В настоящее время дом готов к заселению, дольщики уже начали знакомиться со своими квартирами.

Отметим, строительство компенсационного дома началось в 2022 году. Застройщиком выступил республиканский Фонд поддержки дольщиков региона.

Напомним, в Казани на улице Гаяза Исхаки построят дом бизнес-класса.

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