Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 11:23

В Казани на улице Гареева ввели в эксплуатацию компенсационный дом

Он рассчитан на 160 квартир
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Общая площадь объекта составляет 14,5 тысячи квадратных метров.Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Общая площадь объекта составляет 14,5 тысячи квадратных метров.Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В Казани на улице Гареева ввели в эксплуатацию компенсационный дом. Он рассчитан на 160 квартир, сообщает пресс-службе Фонда поддержки дольщиков Татарстана.

Общая площадь объекта составляет 14,5 тысячи квадратных метров. Квартиры в нем получат обманутые дольщики дома №3 ЖК «Золотая середина».

В настоящее время дом готов к заселению, дольщики уже начали знакомиться со своими квартирами.

Отметим, строительство компенсационного дома началось в 2022 году. Застройщиком выступил республиканский Фонд поддержки дольщиков региона.

Напомним, в Казани на улице Гаяза Исхаки построят дом бизнес-класса.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram