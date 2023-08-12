В результате мошенничества был причинен ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятеро жителей Татарстана незаконно получали выплаты по инвалидности. За это они предстанут перед судом, сообщает СУ СК России по республике.

По версии следователей, с 2016 года обвиняемые оформляли на себя инвалидность третьей группы и на этом основании получали страховые пенсии и ежемесячные выплаты. В результате их незаконных действий Пенсионному фонду Татарстана был и Республиканскому центру матпомощи был причинен ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей.

Отметим, всего в суд были направлены подобные уголовные дела против 42 граждан. Общий ущерб от их действий составил 22 миллионов рублей.

Напомним, в Татарстане более 400 семей получили пособие за воспитание приемных детей.

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