У 65-летней пациентки помимо опухоли онкологи обнаружили внутриматочную спираль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Набережных Челнов удалили яичник весом около семи килограмм и размером с мяч. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

У 65-летней пациентки помимо опухоли онкологи обнаружили внутриматочную спираль, которая мигрировала в малый таз, пробила широкую связку матки справа. Это и вызвало боли внизу живота.

Операция длилась 2,5 часа, по итогам которой женщине удалили матку и ее придатки. Врачи отметили, что женщинам следует посещать гинеколога раз в год даже при отсутствии жалоб.

Напомним, в Чувашии пациента с инфарктом доставили в больницу на вертолете.

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