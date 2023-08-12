Гостей и жителей города ждет книжная ярмарка с участием российских независимых издательств. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнекамске состоится книжный фестиваль с театральной программой. Мероприятие пройдет 30 и 31 августа в сквере Лемаева.

Гостей и жителей города ждет книжная ярмарка с участием российских независимых издательств. Также организуют образовательную программу с лекциями, дискуссиями, книжными презентациями и серией кинопоказов. А юных посетителей ждут мастер-классы от издательств и художников со всей страны.

Кроме того, на фестивале предусмотрены воркшопы, резиденции современных художников и иллюстраторов. Также участников ждут специальные проекты и театральная программа.

Напомним, в Казани пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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