Стоимость марки бензина АИ-98 увеличилась до 63,7 рубля за литр. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане вновь растут цены на бензин. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, бензин АИ-92 с 31 июля по 7 августа подорожал до 48,2 рубля за литр. За этот период цена АИ-95 выросла на 0,66%. Теперь его можно приобрести за 52,2 рубля за литр.

Кроме того, стоимость марки бензина АИ-98 увеличилась до 63,7 рубля за литр. А дизель теперь можно будет приобрести за 55,4 рубля.

Напомним, в Татарстане в начале августа подорожали яблоки и свинина.

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