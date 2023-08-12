В Татарстане жителям объяснили, как на 50% снизить вероятность инфаркта

Как отметила кардиолог, для отслеживания здоровья и склонности организма к заболеваниям сердца не нужно тратить деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким объяснила жителям, как как на 50% снизить вероятность инфаркта. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

По словам Ким, для снижения вероятности инфаркта необходимо заниматься спортом, правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя, высыпаться, а также правильно реагировать на стрессовые ситуации.

Как отметила кардиолог, для отслеживания здоровья и склонности организма к заболеваниям сердца не нужно тратить деньги. Для этого достаточно пройти диспансеризация, что позволяет выявить предрасположенность к подобным болезням.

Напомним, почти 400 тысяч жителей Татарстана имеют проблемы со зрением.

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