В Татарстане более 400 семей получили пособие за воспитание приемных детей

Выплата является разовой и составляет 22,9 тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане в 2023 году 412 семей получили единовременное пособие за воспитание приемных детей. Всего на эти цели было направлено 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда по республике.

Выплата является разовой и составляет 22,9 тысячи рублей. В случае, если семья приняла на воспитание нескольких детей, пособие полагается на каждого из них. Для получения средств необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦЖ, либо отправить заявку через портал Госуслуг.

Отметим, право на получение подобного пособия имеют усыновители детей, их опекуны, попечители или приемные родители. При этом они должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.

Напомним, в Татарстане за три года количество детей-сирот сократилось на одну тысячу.

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