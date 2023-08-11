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НовостиОбщество11 августа 2023 17:22

В казанском ЖК «Мэхэббэт» началось строительство двух соципотечных домов

Они рассчитаны на 280 квартир
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В новые дома заселят участников жилищных программ Госжилфонда.

В новые дома заселят участников жилищных программ Госжилфонда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском ЖК «Мэхэббэт» началось строительство двух соципотечных домов. Там появится 280 квартир, сообщает Госжилфонд Татарстана.

В новые дома заселят участников программы соципотеки. Квартиры для них обустроят сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Кроме того, в квартале строят еще семь домов на 892 квартиры. Их готовность оценивается от 13,6% до 87,6%.

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

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