В новые дома заселят участников жилищных программ Госжилфонда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском ЖК «Мэхэббэт» началось строительство двух соципотечных домов. Там появится 280 квартир, сообщает Госжилфонд Татарстана.

В новые дома заселят участников программы соципотеки. Квартиры для них обустроят сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Кроме того, в квартале строят еще семь домов на 892 квартиры. Их готовность оценивается от 13,6% до 87,6%.

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

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