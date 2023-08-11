В Татарстане в начале августа подорожали яблоки и свинина

Яблоки подорожали на 4,56%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в начале августа выросли цены на ряд основных продуктов питания. За прошлую неделю, с 31 июля по 7 августа, подорожали яблоки, свинина и хлебо-булочные изделия из пшеничной муки.

Яблоки подорожали на 4,56% и теперь стоят 117,9 рублей за килограмм, свинина подорожала на 1,38% - до 277,13 рублей за килограмм. Вместе с тем увеличилась цена на сардельки, сосиски и детские сухие молочные смеси, сообщает Татарстанстат.

Без изменений осталась стоимость говядины, ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Вместе с тем подешевели свежие огурцы, помидоры, рис, бананы, куриное мясо, лук, катрофель, капуста, морковь и свекла.

Ранее казанский шеф-повар Рустам Рахимов раскрыл секреты правильной консервации овощей.

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