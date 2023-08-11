Жители Казани обратились к Путину из-за строительства многоэтажек

В «Солнечном городе» проживает примерно 20 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

К президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратились жители Казани.

Они указали, что рядом с их дом на улице Баки Урманче строят многоэтажки хотя это место под них не предназначено. Горожане опасаются, что дома могут просто рухнуть из-за просадки грунта, сообщает Inkazan.

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

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