В Татарстане жителя Самары отдали под суд за двойное убийство 28-летней давности

Мужчину нашли на территории Северной Осетии, он своей вины так и не признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение для 50-летнего уроженца села Шпановка Самарской области. Его обвиняют в двойном убийстве, которое было совершено 28 лет назад, сообщили в надзорном ведомстве республики.

«Сам мужчина свою вину до сих пор не признал. Сейчас он дожидается суда, находясь под стражей», - также отметили там.

Как следует из материалов уголовного дела, в марте 1995 года обвиняемый вместе со своим другом гуляли в ресторане города Нурлат. Находясь в заведении, мужчины поссорились с компанией из трех человек – местным жителем и приезжими из Самары. Чтобы выяснить отношения до конца, стороны «забили на улице стрелку». На встречу обвиняемый с другом пришли вооружившись. Они расстреляли оппонентов и сбежали. Один из раненных скончался на месте преступления, другой умер потом, в больнице. И троих выжил только один. Он получил легкую травму.

Убийц не смогли сразу найти и объявили их в федеральный розыск. Лишь в 2022 году правоохранителям удалось задержать первого обвиняемого. Его нашли на территории Северной Осетии. Мужчину тут же переправили в Татарстан и теперь будут судить. Судьба же его сообщника до сих пор неизвестна. Его розыск пока не дал никаких результатов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram