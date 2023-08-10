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НовостиПроисшествия10 августа 2023 14:29

В Татарстане жителя Самары отдали под суд за двойное убийство 28-летней давности

Житель Самары 28 лет назад гулял в ресторане Татарстана, поссорился с компанией и расстрелял ее, его долго искали, а когда нашли, отправили под суд
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчину нашли на территории Северной Осетии, он своей вины так и не признал.

Мужчину нашли на территории Северной Осетии, он своей вины так и не признал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение для 50-летнего уроженца села Шпановка Самарской области. Его обвиняют в двойном убийстве, которое было совершено 28 лет назад, сообщили в надзорном ведомстве республики.

«Сам мужчина свою вину до сих пор не признал. Сейчас он дожидается суда, находясь под стражей», - также отметили там.

Как следует из материалов уголовного дела, в марте 1995 года обвиняемый вместе со своим другом гуляли в ресторане города Нурлат. Находясь в заведении, мужчины поссорились с компанией из трех человек – местным жителем и приезжими из Самары. Чтобы выяснить отношения до конца, стороны «забили на улице стрелку». На встречу обвиняемый с другом пришли вооружившись. Они расстреляли оппонентов и сбежали. Один из раненных скончался на месте преступления, другой умер потом, в больнице. И троих выжил только один. Он получил легкую травму.

Убийц не смогли сразу найти и объявили их в федеральный розыск. Лишь в 2022 году правоохранителям удалось задержать первого обвиняемого. Его нашли на территории Северной Осетии. Мужчину тут же переправили в Татарстан и теперь будут судить. Судьба же его сообщника до сих пор неизвестна. Его розыск пока не дал никаких результатов.

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