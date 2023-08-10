В Чувашии пациента с инфарктом доставили в больницу на вертолете

Болезнь 61-летнего мужчины стала проявляться еще 5 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии санитарная авиация на вертолете доставила пациента с инфарктом в Региональный сосудистый центр РКБ для оказания специализированной медицинской помощи. До этого 61-летний мужчина находился в кардиологическом отделении Шумерлинского медицинского центра, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Болезнь у пациента стала проявляться еще 5 августа, но обращаться за помощью он не стал. Через три дня он был доставлен в местный медицинский центр, где в результате обследования ему поставили диагноз острый инфаркт миокарда.

После пациента на вертолете доставили в РКБ. Там ему провели коронарографию, установили стент. В настоящее время он находится под наблюдением врачей отделения анестезиологии-реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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