В Татарстане работают 13 учреждений для детей-сирот. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане за три года количество детей-сирот сократилось на одну тысячу (на 10%). Об этом на совещании сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. По его словам, сейчас общая численность в республике детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства составляет 9,3 тысячи человек. Это 1% от общего количества несовершеннолетних.

Кроме того, на начало 2023 года в замещающих семьях проживает 8,7 тысячи детей, в приемных - 2,1 тысячи, в опекунских – 4,1 тысячи, у усыновителей - 2,6 тысячи. А 128 несовершеннолетних были возвращены кровным родителям.

Отметим, в регионе работают 13 учреждений для детей-сирот. В них воспитываются 458 ребят.

Напомним, в Татарстане дети-сироты участников СВО получат жилье в приоритетном порядке.

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