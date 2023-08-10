В восьми районах Татарстана зафиксировали мор пчел

Обращения по поводу гибели пчел поступили из Тюлячинского, Спасского, Лаишевского, Пестречинского, Заинского районов, а также из Бугульмы, Черемшана и Чистополя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экологи Татарстана в восьми районах зафиксировали мор пчел. По этому случаю в Минсельхозпроде республики организовали комиссию по отбору проб растений, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения по поводу гибели пчел поступили из Тюлячинского, Спасского, Лаишевского, Пестречинского, Заинского районов, а также из Бугульмы, Черемшана и Чистополя. Экологи оперативно отреагировали на них и приступили к отбору проб.

Отметим, что в 2023 году 130 агрономов прошли обучение по использованию безопасных технологий при возделывании энтомофильных культур. Положительным эффектом стало обработка в текущем году около 40 тысяч гектаров земли безопасными препаратами. Ведь именно пестициды становятся причиной гибели пчел.

Напомним, в Татарстане пчеловод отсудил у агрофирмы 400 тысяч рублей за гибель пчел.

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