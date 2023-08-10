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НовостиОбщество10 августа 2023 8:22

В восьми районах Татарстана зафиксировали мор пчел

По этому случаю была организована комиссия по отбору проб растений
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Обращения по поводу гибели пчел поступили из Тюлячинского, Спасского, Лаишевского, Пестречинского, Заинского районов, а также из Бугульмы, Черемшана и Чистополя.

Обращения по поводу гибели пчел поступили из Тюлячинского, Спасского, Лаишевского, Пестречинского, Заинского районов, а также из Бугульмы, Черемшана и Чистополя.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экологи Татарстана в восьми районах зафиксировали мор пчел. По этому случаю в Минсельхозпроде республики организовали комиссию по отбору проб растений, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения по поводу гибели пчел поступили из Тюлячинского, Спасского, Лаишевского, Пестречинского, Заинского районов, а также из Бугульмы, Черемшана и Чистополя. Экологи оперативно отреагировали на них и приступили к отбору проб.

Отметим, что в 2023 году 130 агрономов прошли обучение по использованию безопасных технологий при возделывании энтомофильных культур. Положительным эффектом стало обработка в текущем году около 40 тысяч гектаров земли безопасными препаратами. Ведь именно пестициды становятся причиной гибели пчел.

Напомним, в Татарстане пчеловод отсудил у агрофирмы 400 тысяч рублей за гибель пчел.

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