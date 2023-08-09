В Казани строительство детсада на улице Адоратского завершили на 78%

Этот детский сад также будут посещать и ребята с ОВЗ. Фото: управление образования Казани

На улице Адоратского в Казани продолжается строительство нового детсада на 220 мест. Здание готово уже на 78%. Его возводят по нацпроекту «Демография».

«Это дошкольное учреждение также смогут посещать дети с ОВЗ. Для них там оборудуют удобные входы, пандусы и лифт. Во дворе же обустроят веранды с теневыми навесами и игровыми зонами для каждой отдельной группы. Будет сделана и общая физкультурная площадка», - сообщает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Там также отмечают, что в этом новом детсаду внутри, помимо всего остального, организуют музыкальный и спортивный залы, а также кабинет психолога, откроют большой коворкинг-центр для семейных мастер-классов, уголок бук-кроссинга, будет работать психологическая служба по сопровождению семей.

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