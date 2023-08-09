В Казани спрос на квартиры в новостройках вырос на 22%

В среднем цена квартир в Казани составляет порядка восьми миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани за месяц спрос на квартиры в новостройках вырос на 22%. Соответствующее исследование провела платформа «Авито Недвижимость».

На первичном рынке в июле предложения упали на 12%. А по сравнению с июнем средняя стоимость квартир поднялась на 2%, а за квадратный метр - на 4%. В среднем их цена составляет порядка восьми миллионов рублей.

Как отметили эксперты, рост спроса и предложения на первичном рынке жилья зависит от изменения курса валют. В связи с этим эта сфера вновь становится одним из самых надежных инструментов сохранения средств для покупателей, а застройщики стремятся оперативно пополнять недвижимостью.

Напомним, в Казани появятся 19-этажные новостройки.

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