В Татарстане создали оргкомитет по проведению саммита БРИКС в 2024 году

Основными задачами оргкомитета стали разработка и утверждение плана мероприятий. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Татарстане утвердили состав регионального оргкомитета по проведению саммита БРИКС в 2024 году. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Председателем оргкомитета стал Рустам Минниханов, а его заместителями - премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации главы республики Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. Также в состав вошли все республиканские министры.

Основными задачами оргкомитета стали разработка и утверждение плана мероприятий, анализ хода выполнения планов, организация взаимодействия органов власти, местного самоуправления и общественных организаций в процессе подготовки и проведения саммита БРИКС.

Отметим, БРИКС - это содружество России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В 2023 году он проходит в Южно-Африканской республике.

Напомним, игры БРИКС состоятся в Казани с 20 по 23 июня 2024 года.

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