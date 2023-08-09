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НовостиОбщество9 августа 2023 9:02

В Казани на остановках скоро восстановят работу всех информационных табло

В настоящее время 92% устройств уже показывают время прибытия общественного транспорта
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Всего в столице Татарстана насчитывается 1,5 тысячи остановок.

Всего в столице Татарстана насчитывается 1,5 тысячи остановок.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На остановках Казани в ближайшее две недели восстановят работу информационных табло. В настоящее время 92% устройств уже показывают время прибытия общественного транспорта, сообщает Комитет по транспорту города.

Всего в столице Татарстана насчитывается 1,5 тысячи остановок. Каждая четвертая из них оборудована информационным табло.

Отметим, специалисты ведут ежедневные восстановительные работы, в том числе в выходные дни.

Напомним, в Казани в июле на остановках вышли из строя информационные табло. Они стали показывать некорректную информацию о прибытии автобусов, трамваев и троллейбусов.

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