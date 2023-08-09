В Казани на остановках скоро восстановят работу всех информационных табло

Всего в столице Татарстана насчитывается 1,5 тысячи остановок. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На остановках Казани в ближайшее две недели восстановят работу информационных табло. В настоящее время 92% устройств уже показывают время прибытия общественного транспорта, сообщает Комитет по транспорту города.

Всего в столице Татарстана насчитывается 1,5 тысячи остановок. Каждая четвертая из них оборудована информационным табло.

Отметим, специалисты ведут ежедневные восстановительные работы, в том числе в выходные дни.

Напомним, в Казани в июле на остановках вышли из строя информационные табло. Они стали показывать некорректную информацию о прибытии автобусов, трамваев и троллейбусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram