Специалисты на участке длиной 23,7 километра срезали более двух миллионов кубических метров грунта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершены земляные работы. Речь идет об устройстве выемки грунта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Специалисты на участке длиной 23,7 километра срезали более двух миллионов кубических метров грунта. Эти работы шли возле села Сарсаз-Бли и около населенных пунктов Ключ Труда и Керекес.

Помимо этого, на 98% выполнено устройство насыпи грунта. Также эти работы продолжаются на первом и третьем этапах обхода. Общая их площадь составляет более 18 миллионов кубических метров.

Продолжается и строительство искусственных сооружений. В ближайшее время рабочие приступят к устройству покрытия.

Отметим, протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет 81 километр. Там появятся четырехполосная автодорога, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений на разных уровнях.

Напомним, в двух районах Казани решили построить дороги за полмиллиарда рублей.

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