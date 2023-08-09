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НовостиОбщество9 августа 2023 7:53

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершены земляные работы

Речь идет об устройстве выемки грунта
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Специалисты на участке длиной 23,7 километра срезали более двух миллионов кубических метров грунта.

Специалисты на участке длиной 23,7 километра срезали более двух миллионов кубических метров грунта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершены земляные работы. Речь идет об устройстве выемки грунта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Специалисты на участке длиной 23,7 километра срезали более двух миллионов кубических метров грунта. Эти работы шли возле села Сарсаз-Бли и около населенных пунктов Ключ Труда и Керекес.

Помимо этого, на 98% выполнено устройство насыпи грунта. Также эти работы продолжаются на первом и третьем этапах обхода. Общая их площадь составляет более 18 миллионов кубических метров.

Продолжается и строительство искусственных сооружений. В ближайшее время рабочие приступят к устройству покрытия.

Отметим, протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет 81 километр. Там появятся четырехполосная автодорога, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений на разных уровнях.

Напомним, в двух районах Казани решили построить дороги за полмиллиарда рублей.

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