В Казани капремонт стационара горбольницы №16 завершат в начале 2024 года

В горбольнице Казани необходимо отремонтировать еще два этажа и подвал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московском районе Казани капитальный ремонт стационара городской клинической больницы №16 завершат в первом квартале 2024 года. Там работы выполнены на 70%, сообщает пресс-служба медицинской организации.

Специалисты отремонтировали второй корпус стационара и два этажа первого корпуса. Эти помещения и палаты обеспечены оргтехникой, мебелью, холодильниками и всем необходимым оборудованием.

Кроме того, заменена пожарная сигнализация и обустроены системы видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции. Также установлен аппарат рентгеновской компьютерной томографии и обновлены два из трех лифтов.

Отметим, в больнице необходимо отремонтировать еще два этажа и подвал. В сентябре рабочие планируют сдать в эксплуатацию третий этаж первого корпуса.

Напомним, в Татарстане на ремонт 7 больниц направят 222 млн рублей.

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