Жестоко избил и изнасиловал отверткой: жителя Татарстана будут судить за убийство собутыльника

Мужчину заключили под стражу, он так и не признал своей вины. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о жестком убийстве и изнасиловании. Вскоре за эти преступления в Верховном суде республики ответит 21-летний житель Арского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Фигурант дела свою вину не признал. Сейчас он находится под стражей», - также отметили в прокуратуре Татарстана.

Как полагает следствие, днем 28 августа прошлого года обвиняемый выпивал с собутыльником в доме на улице Чавайна деревни Шурабаш Арского района. Между мужчинами в один из моментов вспыхнула пьяная ссора. Обвиняемый в ходе конфликта схватил отвертку и ударил ею два раза в грудь оппонента, а после жестоко избил, в том числе и ногами. Но этого ему показалось мало. Мужчина изнасиловал свою жертву той самой отверткой и скрылся с места преступления. Потерпевший же от полученных ранений и травм скончался.

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