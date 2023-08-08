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НовостиОбщество8 августа 2023 9:05

В Казани ремонт моста «Миллениум» завершат в конце августа - начале сентября

Работы на объекте будут закончены по мере возможности
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Первый этап работ предусматривает ремонт опор, перильного ограждения, сетей освещения.

Первый этап работ предусматривает ремонт опор, перильного ограждения, сетей освещения.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Казани первый этап ремонта моста «Миллениум» завершат в конце августа - начале сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин. По его словам, работы на объекте будут завершены по мере возможности.

Отметим, что первый этап предусматривает ремонт опор, перильного ограждения, сетей освещения, а также устройство архитектурной подсветки, гидроизоляции и укладку дорожного покрытия.

Напомним, мост «Миллениум» был открыт в 2007 году. Общая протяженность объекта составляет более 1,5 тысячи километров, из которых 835 метров - пролетное строение. Мост закрыли на ремонт 12 июня 2023 года.

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