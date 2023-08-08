В Казани ремонт моста «Миллениум» завершат в конце августа - начале сентября

Первый этап работ предусматривает ремонт опор, перильного ограждения, сетей освещения. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Казани первый этап ремонта моста «Миллениум» завершат в конце августа - начале сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин. По его словам, работы на объекте будут завершены по мере возможности.

Отметим, что первый этап предусматривает ремонт опор, перильного ограждения, сетей освещения, а также устройство архитектурной подсветки, гидроизоляции и укладку дорожного покрытия.

Напомним, мост «Миллениум» был открыт в 2007 году. Общая протяженность объекта составляет более 1,5 тысячи километров, из которых 835 метров - пролетное строение. Мост закрыли на ремонт 12 июня 2023 года.

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