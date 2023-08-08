Участники саммита будут работать по пяти направлениям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участниками Казанского молодежного саммита станут более четырех тысяч человек из 88 стран. Мероприятие пройдет с 28 по 30 августа, сообщает Минмолодежи Татарстана.

Наибольший интерес к саммиту проявили Узбекистан, Пакистан, Ливия, Нигерия, Индонезия и Египет. На этой неделе на официальном сайте мероприятия опубликуют результаты отбора.

Участников ждут работы по направлениями «Семейные ценности», «Жизнь и достоинство», «Взаимоуважение и взаимопонимание», «Непрерывное обучение и профессиональная самореализация», «Дружба народов и национальная идентичность».

Как отметил глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков, на саммите органы власти и молодежные сообщества смогут в прямом диалоге обсудить актуальные вопросы и обменяться опытом. Также это возможность выстроить сотрудничество по разным направлениям.

Напомним, в 2022 году в Казань на глобальный молодежный саммит прибыл сын президента Турции Реджепа Эрдогана.

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