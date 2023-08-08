В Казани назвали стоимость входа в Спасскую башню после ремонта

Гости и жители города смогут посетить Спасскую башню уже осенью 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани стоимость входа в Спасскую башню после ремонта составит примерно 350 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Гости и жители города смогут посетить Спасскую башню уже осенью 2023 года. Для льготников цены на билеты будут ниже. Приобрести их получится на сайте и на кассе Казанского кремля, а также через «Пушкинскую карту».

Музей будет посвящен фортификации Казанского кремля, его стенам и башням. Посетителей ждет история о том, как менялась крепость в разные периоды. Также отдельный раздел посвятили самой Спасской башне. Музей можно будет посетить круглый год, а башня открыта только летом.

Напомним, в Казани состоялось открытие музея истории Петропавловского собора.

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