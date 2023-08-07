Пришла в гости и раскроила молотком голову: Жиельницу Чебоксар будут судить за убийство

Женщина взялась за молоток во время ссоры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела об убийстве 52-летнего мужчины. В этом преступлении обвиняется 50-летняя местная жительница, сообщает следственный комитет Чувашии.

«Материалы уголовного дела после утверждения прокурором обвинительного заключения направили для рассмотрения в суд», - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, в ночь на 28 марта в Чебоксарах обвиняемая, находясь в гостях у своей подруги, во время застолья по пьяни поссорилась с сожителей хозяйки. Она схватила молоток и забила им оппонента насмерть. Наносила удары по голове. В результате чего мужчина от полученных увечий, в том числе и от открытой черепно-мозговой травмы, скончался на следующее утро в реанимации. По этому факту завели уголовное дело, а женщину задержали.

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