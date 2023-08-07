В Татарстане водитель легковушки сбил девятилетнего ребенка на велосипеде

Обстоятельства случившегося выясняются. Фото: Прокуратура Татарстана

В Заинске водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде. Это произошло утром 7 августа на проспекте Победы напротив ледового дворца, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Жигули» совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая в спешке пересекала пешеходный переход. В настоящее время ребенок госпитализирован, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

«Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», - отметили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в Татарстане в реке Кулегаш утонул 33-летний мужчина.

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