Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде на начало следующей недели

Похоже, что жара в Татарстане продержится еще некоторое время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 7 августа, на территории республики ожидается погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Будет все также жарко – до +32 градусов, но при этом ожидается северный, северо-восточный ветер до 10 м/с, местами – до 14 м/с, рассказали о погоде на следующую неделю в Гидрометцентре Татарстана.

Днем во вторник, 8 августа, особых осадков тоже не предвидится. Разве что местами пройдет кратковременный дождь. Ветер – до 11 м/с, местами до 14 м\с. Температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +26 до +31 градуса.

Продержится жара с ветром и в среду, 9 августа. Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, будет все так же без осадков, а столбики термометра максимум поднимутся до +32 градусов.

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