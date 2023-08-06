В Чувашии тысячи людей на несколько дней остались без какой-либо воды

Причиной остановки водоснабжения стала поломка насоса. Фото: прокуратура Чувашии

В районном центре Порецкого района 2 августа произошла коммунальная авария, вышел из строя нанос. Вода перестала поступать в жилые дома. Местная администрация в связи с этим и не думала начать ее подвоз населению. Это начали делать только после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура. Сотрудники надзорного органа установили, что на станции подъема воды в нарушении всех правил и норм не было запасного насоса. Из-за этого тысячи людей просидели несколько дней без какой-либо воды.

«По всем этим фактами были вынесены соответствующие представления, в том числе и местной администрации. Решается вопрос о привлечении должностных лиц к предусмотренной законом ответственности», - сообщили в прокуратуре Чувашии.

По информации надзорного ведомства, к этому времени был закуплен и установлен новый насос. Как система будет полностью заполнена и воздушные пробки в трубах устранены, вода вернется во все дома районного центра.

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