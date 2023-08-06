Вырос поток посетителей в санатории Татарстана

Пик посещаемости пришелся на июнь. Фото: Виталий КАРНАУХ

В первую половину 2023 года в санаториях Татарстана отдохнули около 69,5 тысячи человек. Это на 9,6% больше, сем за аналогичный период 2022-го, гласят данные Росстата.

Интересно, что поток посетителей в республиканские здравницы нарастал с каждым месяцем. Так, если в январе это было порядка 10,2 тысяч человек, то в июне – более 13,7 тысячи.

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