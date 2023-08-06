В Татарстане ревнивец застукал сожительницу за перепиской с другим мужчиной и смертельно ее наказал

Ревнивца задержали и собираются отправить его под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах 35-летний мужчина и его 46-летняя сожительница сняли квартиру на улице Усманова. Там они устроили настоящий пьяный загул. Пили в течении нескольких дней. В один из моментов мужчина застукал сожительницу за перепиской с незнакомым мужчиной. В нем вспыхнула ревность, подогретая при это еще и алкоголем. Он впал в ярость и жестоко избил свою сожительницу.

Спустя некоторое время мужчина сжалился над своей жертвой и вызвал ей бригаду медиков «скорой помощи». Вот только избитая женщина от полученных травм скончалась до их приезда.

«Мужчина задержан, на него завели уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», - сообщает следственный комитет Татарстана.

Сейчас сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Что касается непосредственно подозреваемого, то ему в скором времени изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать об его аресте.

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