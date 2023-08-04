ФОТО: kzn.ru

В Казани в микрорайоне Азино открыли новую цифровую энергоподстанцию, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Новый объект стал заменой существующей закрытой подстанции, которую эксплуатировали 35 лет. Она снабжала энергией микрорайон на начальном этапе его развития.

Новая энергоподстанция более современная – она имеется автоматизированную систему управления.

Подстанция 110 кВ «Азино» стала второй такой цифровой подстанцией закрытого типа в Казани. Силовые трансформаторы имеют надежную шумозащиту, полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования, объяснили в мэрии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram