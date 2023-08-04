Почти 6 тысяч пар Казани заключили официальный брак в 2023 году

ФОТО: kzn.ru

Почти 6 тысяч пар Казани заключили официальный брак в первом полугодии2023 году. Причем только 3,7 тысячи предпочли сделать это во время торжественной регистрации. Статистические данные обнародовала пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что на сегодняшний день около 30% браков являются смешанными. То есть межнациональные союзы в столице Татарстана перестают быть исключением. Начальник ЗАГС Казани отмечает, что в последнее время все чаще браков заключаются с представителями стран зарубежья.

Также стало известно, что за минувшие 6 месяцев в Казани появилось на свет более 10,9 тысячи новорожденных.

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