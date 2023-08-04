Госавтоинспекция Татарстана: жара действует на водителей как алкоголь

Высокая температура воздуха в салоне машины утомляет водителей быстрее.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Татарстане в ближайшие дни ожидается до +33 градусов. При этом действие жары на водителей схоже с алкогольным опьянением, предупредили в ГИБДД республики.
Высокая температура воздуха в салоне машины утомляет водителей быстрее. В следствие чего их внимание становится рассеянным, появляется вялость и сонливость. Это может привести к ДТП.
Для избежания таких ситуация ГИБДД Татарстана рекомендует носить свободную одежду, пить больше воды, парковать машину в тени, закрывать лобовое стекло специальным экраном, начинать движение только после проветривания салона. Также не стоит оставлять в машине детей и домашних питомцев.
Напомним, Казань оказалась в топе направлений для автопутешествий среди регионов России.
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