Госавтоинспекция Татарстана: жара действует на водителей как алкоголь

Высокая температура воздуха в салоне машины утомляет водителей быстрее. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане в ближайшие дни ожидается до +33 градусов. При этом действие жары на водителей схоже с алкогольным опьянением, предупредили в ГИБДД республики.

Высокая температура воздуха в салоне машины утомляет водителей быстрее. В следствие чего их внимание становится рассеянным, появляется вялость и сонливость. Это может привести к ДТП.

Для избежания таких ситуация ГИБДД Татарстана рекомендует носить свободную одежду, пить больше воды, парковать машину в тени, закрывать лобовое стекло специальным экраном, начинать движение только после проветривания салона. Также не стоит оставлять в машине детей и домашних питомцев.

Напомним, Казань оказалась в топе направлений для автопутешествий среди регионов России.

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