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НовостиОбщество4 августа 2023 8:22

В Казани появится новая остановка для междугородних автобусов

Ее организуют возле зданий АО «Казанькомпрессормаш»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Остановка свяжет Казань с населенными пунктами различных районов республики.

Остановка свяжет Казань с населенными пунктами различных районов республики.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани появится новая остановка для междугородних автобусов. Соответствующий приказ разработали в Минтрансе Татарстана.

Новый остановочный пункт расположится возле зданий АО «Казанькомпрессормаш». Для него выбрали название «Компрессорный». Это свяжет город с населенными пунктами других районов республики.

Отметим, на этом участке был несогласованный, стихийный остановочный пункт для междугородних автобусов. Из-за него постоянно возникали пробки. В связи с этим власти Казани решили легализовать ее и сделать так, что бы заторы пропали. Теперь общее количество таких официальных остановок в Татарстане увеличится до 122.

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