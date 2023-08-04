Остановка свяжет Казань с населенными пунктами различных районов республики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани появится новая остановка для междугородних автобусов. Соответствующий приказ разработали в Минтрансе Татарстана.

Новый остановочный пункт расположится возле зданий АО «Казанькомпрессормаш». Для него выбрали название «Компрессорный». Это свяжет город с населенными пунктами других районов республики.

Отметим, на этом участке был несогласованный, стихийный остановочный пункт для междугородних автобусов. Из-за него постоянно возникали пробки. В связи с этим власти Казани решили легализовать ее и сделать так, что бы заторы пропали. Теперь общее количество таких официальных остановок в Татарстане увеличится до 122.

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