В Татарстане для властей района построят жилые дома за 80 миллионов рублей

Исполнителю выделяется срок до 15 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для нужд исполкома Сабинского района построят жилые дома на 80 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского, федерального и местного бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 18 домов появятся в селах Шемордан, Тимершик, Верхний Отар, Кзыл-Меша, Татарская Икшурма, Старая Икшурма, Большие Нырты, Корсабаш, Сабабаш и деревне Пукаль. Их строительство необходимо завершить к 15 ноября 2023 года.

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов. Они будут высотой пять этажей.

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