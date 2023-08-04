В Казани школу в ЖК «Салават Купере» за 1,7 млрд рублей построит ООО «Фортэкс»

Объект расположится в 13 квартале. Фото: Иван Макеев

На строительство школы на 1,5 тысячи мест в казанском ЖК «Салават Купере» из бюджета Татарстана выделили более 1,7 миллиарда рублей. Для поиска подрядчиков на сайте госзакупок было опубликовано два тендера. Один на 929,8 миллиона рублей, другой на 816,2 миллиона. В итоге стало известно, что возведением образовательного учреждения будет заниматься ООО «Фортэкс».

Согласно техзаданию, новую школу построят в 13 квартале жилого комплекса. Исполнителю предстоит возвести здание, выполнить отделочные работы, снабдить его всем необходимым оборудованием и мебелью, а также благоустроить прилегающую территорию. Эти работы необходимо выполнить к 1 декабря 2023 года.

Напомним, в Казани завершается строительство школы на 1500 мест.

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